Архангельск, 8 ноября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В Архангельской области завершили уборочную кампанию. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Цыбульский.

Цитата из кф «Педагогическая поэма». реж. Алексей Маслюков, Мечислава Маевская. 1955. СССР Урожай

«В этом году урожая собрали больше, чем в прошлые годы. Это благодаря тому, что хозяйства увеличили посевные площади. Картофеля выращено без малого 27 тысяч тонн — на 3,5 тысячи тонн больше, чем прошлой осенью. На 20% увеличился сбор овощей открытого грунта — свеклы, моркови, капусты. Их запасли более одной тысячи тонн. Больше, чем в прошлом году, заготовлено и кормов для крупного рогатого скота. Их достаточно для обеспечения животных в зимний период», — сообщил губернатор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, донецкие аграрии собрали на 80% больше зерна, чем в 2021 году.