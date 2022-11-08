Москва, 8 ноября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Командный пункт Объединённой группировки войск в зоне проведения спецоперации ВС РФ проинспектировал 8 ноября российский министр обороны Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ.

Tvzvezda.ru Сергей Шойгу

Шойгу заслушал доклад командующего Объединённой группировкой российских войск Сергея Суровикина о том, какая сейчас обстановка в зоне боевых действий, каков характер действий противника.

Также министру обороны России доложили о выполнении ВС РФ боевых задач на различных операционных направлениях. Прозвучал также доклад, касающийся обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военных, призванных в рамках частичной мобилизации.

Шойгу, выполняя указ президента РФ Владимира Путина, вручил на командном пункте за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды российским военнослужащим.