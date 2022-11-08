Тюмень, 8 ноября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Тюмени вновь в судебном порядке рассмотрят дело девушки, которая протестовала против «воблы». Заседание назначено на 21 ноября, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Петр Кончаловский. Натюрморт. Пиво и вобла. 1912

Ранее протестантку, которая написала 24 сентября 2022 года на площади Единства и Согласия «Нет в… е» суд не счёл нарушительницей закона, так как девушка заявила о своей ненависти якобы к вобле. Полицейские Тюмени оспорили данное решение.

Напомним, санкция статьи 20.3.3 КоАП РФ (» Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан…»), которую вменяют юной тюменке, предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.