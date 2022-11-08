Елабужский район, Татарстан, 8 ноября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием вахтового автобуса возбудили в Татарии. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Sledcom.ru Уголовное дело

По информации ведомства, 8 ноября на территории особой экономической зоны «Алабуга» в результате столкновения вахтового автобуса «Нефаз» с грузовиком «КамАЗ» погибла пассажирка автобуса, еще несколько человек госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По предварительным данным, авария произошла в результате нарушения правил дорожного движения водителем грузовика, когда он перестраивался в соседний ряд.

Напомним, столкновение автобуса с грузовиком в Елабужском районе Татарии произошло около 16:19 (мск). Прокуратура организовала проверку.

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