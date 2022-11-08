Москва, 8 ноября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Сообщения о дефиците антибиотика «Амоксиклав» в Москве являются неверными. Об этом представителям СМИ рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аптека

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время на фармацевтическом рынке столицы имеется достаточный запас препарата — более 370 тыс. упаковок. Отмечается, что с учетом зарегистрированных дженериков в столице имеется более 500 тыс. упаковок лекарственных препаратов в рамках международного непатентованного наименования «Амоксициллин+Клавулановая кислота».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве аптеки столкнулись с нехваткой антибиотиков на основе амоксициллина. В Минпромторге РФ подтвердили факт дефицита «Амоксиклава» в столичных аптеках, заверив, что в ближайшее время проблема решится.