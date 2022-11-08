Донецк, 8 ноября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. На западных окраинах Донецка вечером 8 ноября начался мощный бой, сообщил в своем телеграм-канале военкор Руденко.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

“По звукам — работают наши танки «каруселью», подключаются различного типа реактивные системы залпового огня и артиллерия», — рассказал военкор.

Ранее 8 ноября власти ДНР сообщили, что ВСУ в течение дня обстреливали несколько районов Донецка, а также Горловку, Троицкое и Ясиноватую.