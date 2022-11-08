Тбилиси, , 18:50 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на 27-й конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Шарм-эш-Шейхе, заявил, что Грузия обладает одной из самых чистых энергетических систем в мире, сообщает 8 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

Ираклий Гарибашвили PR office of Prime Minister of Georgia

«Грузия обладает одной из самых чистых энергетических систем в мире. 85% из них поступает из возобновляемых источников, и дальнейшее увеличение этой доли является стратегическим приоритетом для моей страны. Мы продолжаем развивать и поддерживать нетрадиционные проекты в области возобновляемых источников энергии, такие, как солнечная, ветровая, водная, геотермальная и другие источники и средства устойчивой энергетики. Я уверен, что результатом наших переговоров в Шарм-эш-Шейхе станет разработка надежной основы для повышения устойчивости стран», — сказал Гарибашвили.

Напомним, что потенциал гидроресурсов, которых можно использовать для развития энергетики, в Грузии чрезвычайно велик.