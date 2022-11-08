Оренбург, , 18:48 — REGNUM В Оренбурге 8 ноября после обысков в минкультуры задержан замглавы министерства Анатолий Чахеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Оренбургской области.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В отношении чиновника по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют преступление по пункту. «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица в крупном размере»).

Решается вопрос о мере пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в министерстве прошли обыски.

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