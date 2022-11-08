Оренбург, 8 ноября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В Оренбурге 8 ноября после обысков в минкультуры задержан замглавы министерства Анатолий Чахеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Оренбургской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

В отношении чиновника по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют преступление по пункту. «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица в крупном размере»).

Решается вопрос о мере пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в министерстве прошли обыски.