Вильнюс, , 18:32 — REGNUM «Объединенный переходный кабинет», возглавляемый экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, направил боевикам из «Полка Калиновского» два современных дрона. Об этом сообщается в её телеграм-канале.

Светлана Тихановская Europarl.europa.eu

«Во время одного из рабочих визитов руководительница «кабинета» Светлана Тихановская попросила зарубежных партнëров помочь белорусским добровольцам и договорилась о поддержке «Полка имени Кастуся Калиновского». Благодаря этому были выделены средства на приобретение двух современных дронов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусские боевики из «Полк Калиновского» обвиняли Светлану Тихановскую и еë приближённых в том, что собранные ими деньги не доходят до адресатов.