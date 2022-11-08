Челябинск, 8 ноября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Челябинской области мобилизованные получили бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщили 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления юстиции по региону.

Chuiandlau.com.hk Юрист

Адвокаты посетили палаточный лагерь одной из воинских частей. Там за четыре часа они проконсультировали 70 мобилизованных, прибывших из всех регионов Уральского федерального округа.

Замначальника Главного управления юстиции Челябинской области Ярослав Тляшев отмечает, что в основном людей интересовало, как получить социальные выплаты и задолженность по зарплате на последнем месте работы. Также они интересовались расторжением брака и перечислением алиментов.

«Подробно расспрашивали об оформлении доверительных документов на родственников и реализации своих кредитных обязательств», — добавил Ярослав Тляшев.

Один из адвокатов, Денис Смирнов, отметил, что 8 ноября юристы ограничились устным разъяснением законодательства и составлением заявлений. Во время следующих визитов может появиться потребность в составлении других документов правового характера, не исключил специалист.

Чиновники обещают, что десанты адвокатов в Чебаркульский гарнизон будут осуществляться регулярно. Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября по конец октября в России проводилась частичная мобилизация. Челябинская область полностью выполнила мобилизационный план.