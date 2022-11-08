Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Доступ к социальной сети Twitter может стать полностью платным. Подобную инициативу обсудил предприниматель Илон Маск со своим советником Дэвидом Саксом, передает портал Platformer.

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По данным источника, Маск может установить ежемесячный лимит на использование Twitter, по истечении которого пользователю будет предложено оплатить подписку. В то же время внедрение подобной идеи в настоящий момент находится под вопросом, поскольку компании необходимо понять, все ли пользователи должны будут платить за использование платформы.

Напомним, Илон Маск стал владельцем Twitter 28 октября 2022 года. Спустя несколько дней компания уволила 50% сотрудников

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