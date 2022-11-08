Казань, 8 ноября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В Татарии до конца 2022 года экспортно ориентированные предприниматели смогут бесплатно поучаствовать в международных выставках. Услуга предоставляется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает минэкономики РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

Так, в конце ноября в Турции пройдет выставка пластмассовой промышленности. В декабре в Египте организуют сразу два мероприятия — выставка в области пищевой индустрии и агропромышленного сектора, а также выставка древесины и изделий из дерева.

Заявки на участие принимают через платформу МСП. РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, за первые шесть месяцев 2022 года внешнеторговый оборот Татарии составил 9,6 млрд долларов США.

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