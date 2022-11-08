Рузаевка, Мордовия, , 20:42 — REGNUM Устанавливаются обстоятельства железнодорожного инцидента, который произошел в Рузаевке. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Локомотив сошел с рельсов в Мордовии пресс-служба Центрального МСУТ СКР

По предварительным данным, днем 8 ноября при производстве маневровых работ на станции Рузаевка произошел сход с рельсов локомотива пожарного поезда. При нештатной ситуации опрокидывания состава не произошло, никто не пострадал. Однако замечены повреждения элементов верхнего строения пути. Сейчас проводятся восстановительные работы.

Причины и обстоятельства происшествия пытаются установить следователи. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане выясняются обстоятельства схода железнодорожной платформы с контейнером. В ходе отцепки 12 вагонов произошёл сход колёсной пары платформы с контейнером бытовых вещей. Опрокидывания не было. Названа предварительная причина схода — это недостаточность тормозного эффекта.

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