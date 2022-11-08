Берислав, Херсонская область, 8 ноября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Попытка прорыва ВСУ на бериславском направлении провалилась, сообщил 8 ноября замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как он рассказал в интервью РИА Новости, ВСУ совершили попытку атаки на бериславском направлении. Бандеровские боевики были заброшены в большом количестве, однако «они все выявляются и ликвидируются», так что «ничего страшного нет».

Стремоусов пояснил, что пытавшиеся атаковать российскую сторону бандеровцы понесли потери и ушли на свои прежние позиции.