Тбилиси, 8 ноября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Раса Юкнявичене, депутат Европейского парламента от Литвы, известная своей крайней русофобией, высказала президенту Грузии Саломе Зурабишвили ряд «политических комплиментов», сообщает 8 ноября грузинский телеканал «Формула».

Кабінет Міністрів України Раса Юкнявичене

«Я думаю, что президент Грузии — человек европейского мышления. Она знает, что значит демократия и что означают 12 требований Европейской комиссии. Я думаю, она знает, что такое деолигархизация. Она знает всё это изнутри. Сейчас очень важный момент для президента, чтобы действовать. Она может изменить ситуацию, одним из таких инструментов является помилование заключенного. Мы считаем, что это задержание политически мотивировано, поэтому я доверяю вашему президенту, настало её время сказать слово и отправить одно хорошее послание из Грузии вашим друзьям в Европейском парламенте. Мы говорим, что это надежда для Грузии, и что Грузия вернется на путь Европейского Союза», — сказала Юкнявичене.

Напомним, что 7 ноября 12 депутатов Европарламента призвали Зурабишвили помиловать осуждённого за финансовые махинации главу оппозиционного телеканала Нику Гварамию.