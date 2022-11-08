Рим, 8 ноября, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Расходы регионов, жителей и предприятий Италии на энергию в 2022 году, по предварительным подсчетам, выросли вдвое, заявил в интервью RAI 8 ноября глава налогового департамента Ассоциации городов Италии Алессандро Канелли.

ИА REGNUM Газ

До нынешнего кризиса расходы местных властей составляли около 1,6-1,7 млрд евро в год, отметил он.

Правительство Италии помогло регионам, выделив 860 млн евро для смягчения эффекта от роста цен, но этого недостаточно, требуется еще около 1 млрд евро, иначе возможны дефолты и проблемы с выполнением полномочий местных властей, в том числе социальных и транспортных, отметил Канелли.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.