Ростов-на-Дону, , 18:24 — REGNUM В Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону изучат материалы уголовного дела о получении взятки в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября сообщили в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как полагают следователи, судья Темрюкского районного суда в период с 1 по 18 октября 2011 года, получив через посредника 1 млн рублей, вынес заведомо неправосудное решение в пользу взяткодателя. В частности, было признано право собственности на 67 объектов недвижимости за частной компанией. Однако впоследствии кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение судьи было признано незаконным и отменено в связи с нарушением норм материального и процессуального права.

В октябре 2022 года постановлением Четвёртого кассационного суда общей юрисдикции изменена территориальная подсудность и уголовное дело в отношении судьи направлено в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Предварительное слушание назначено на 11 ноября.