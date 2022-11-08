Тбилиси, 8 ноября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Депутат Европейского парламента от Литвы Раса Юкнявчене заявила, что Грузия может лишиться европейской перспективы, сообщает 8 ноября грузинский телеканал «Формула».

Kmu.gov.ua Раса Юкнявичене

«Много раз говорилось, что всё зависит от грузинского народа, но если люди не изменят ситуацию, есть вероятность, что эта европейская перспектива будет потеряна, потому что Россия находится на другой стороне. Здесь нет другой перспективы для такой страны, как Грузия. Подобное однажды уже произошло на европейском континенте, когда словаки потеряли свою европейскую перспективу, хотя им после совершения большой удалось вернуться в европейскую семью. Я думаю, что Грузии предстоит пройти тот же путь. Стиль, в котором Бидзина Иванишвили управляет страной, противоречит членству в ЕС», — сказала Юкнявичене.

Напомним, что Европарламент намерен в очередной раз указать на нарушение политических свобод в Грузии и подчеркнуть деструктивную роль Бидзины Иванишвили.