Тюмень, , 18:20 — REGNUM В тюменскую деревню Полуянову Тобольского района до конца 2023 года проведут газопровод. Об этом глава региона Александр Моор сообщил, отвечая на обращение жительницы деревни Наталии Печеркиной в ходе приёма по личным вопросам.

Газификация Пресс-служба правительства Удмуртии

На газ планируют перевести 131 дом и котельную деревенской школы. В Полуяновой построят подводящий газопровод и сети газораспределения протяженностью более 7,5 километров.

«Напомнил Наталии Михайловне о льготах. На них могут претендовать 43 категории населения. Компенсируем землякам до 90 тысяч рублей на внутридомовую газификацию, сейчас прорабатываем вопрос об увеличении этой суммы. Наталия Михайловна — ветеран труда, поэтому она сможет обратиться за получением такой субсидии», — написал в своём телеграм-канале тюменский губернатор.

Александр Моор отметил, что проект газификации деревни Полуянова уже разработан. Строительно-монтажные работы будут выполнены за счёт внебюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Тюменской области заявляло о планах газифицировать 32 тысячи домов в 530 селах и деревнях к концу 2023 года. И тогда газификация в регионе составит почти 98%,

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