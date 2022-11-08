Нижний Новгород, 8 ноября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Количество заключённых браков в Нижегородской области увеличилось почти в 1,7 раза. Об этом сообщили в главном управлении регионального ЗАГСа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свадьба

Так, в период с 21 августа по 6 ноября официально оформили супружеские отношения 3 752 пары нижегородцев. А за аналогичный период 2021 года женились 2 220 пар.

В ведомстве отмечают, что одним из основных факторов, повлиявших на увеличение числа брачующихся жителей Нижегородской области, стала отмена ограничений из-за пандемии коронавируса.