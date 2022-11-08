Подгорица, 8 ноября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. Общий государственный долг Черногории без учета депозитов на конец июня 2022 года составил 4,01 млрд евро или 75,66% от валового внутреннего продукта (ВВП), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Евро

«Общий государственный долг с депозитами на конец июня составил 3,66 миллиарда евро или 69,02 процента ВВП», — говорится в опубликованном в начале ноября отчете министерства.

Внешний долг составил 3,63 млрд евро, или 68,45% ВВП, а внутренний долг — 382,47 млн евро, или 7,21% ВВП. На конец июня депозиты составили 351,92 млн евро, в том числе 38,45 тыс. унций золота, или 6,63% ВВП.

«Во втором квартале текущего года произошло сокращение государственного долга по сравнению с первым кварталом текущего года за счет регулярного погашения кредитных обязательств, а также с учетом того, что новых кредитных договоренностей в течение квартала не было», — уточняется в сообщении.