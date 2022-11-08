Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Немобилизованный петербуржец Андрей Калягин подал иск в суд на действия военного комиссариата Выборгского района Санкт-Петербурга, который внес его в список запрещающий выезд из России, сообщили 8 ноября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

По словам Калягина, он 27-летний солдат, оператор ЭВМ с категорией годности «В». Несмотря на то, что повесток мужчина не получал, все его попытки покинуть Россию в период частичной мобилизации были провалены.

«Сотрудниками КПП «Екатеринбург — аэропорт» истцу было выдано уведомление, в соответствии с которым его право выезда ограничено решением комиссариата Выборгского района Санкт-Петербурга сроком до особого распоряжения», — отметили в ОПС.

Калягин утверждает, что в отношении него решения о мобилизации не принималось и не могло быть принято из-за здоровья, в связи с чем решение о запрете выезда он считает незаконным, просит суд его отменить и обязать ответчика направить сведения о незаконности запрета на выезд в пограничную службу ФСБ России.

«Материалы переданы судье», — добавили в ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в судах Петербурга рассматривается 80 административных исковых заявлений об оспаривании решений о мобилизации и два административных правонарушения. Из 80 частично удовлетворен лишь один, отказано в удовлетворении требований по 15 искам. Прекращено производство, в основном в связи с отказами, по 12 искам.

Напомним, 2 ноября губернатор Петербурга объявил о завершении частичной мобилизации в Санкт-Петербурге.