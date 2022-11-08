Москва, 8 ноября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на среду, 9 ноября, из-за ожидаемого тумана. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Василий Иванов ИА REGNUM Туман в Москве. Котельническая набережная

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, в период с 5:00 до 23:00 9 ноября в столичном регионе прогнозируется туман, при котором видимость местами может составлять 300-800 метров.

Ранее сегодня Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал столичным автомобилистам отложить поездки в вечерний час на более позднее время в связи с ожидаемыми пробками до девяти баллов из-за дождя и ограниченной видимости.

Для поездок по городу водителям рекомендовано пользоваться общественным транспортом.