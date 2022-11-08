Москва, 8 ноября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Строители завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Об этом 8 ноября в телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Утро на Крымском мосту

«Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов. Монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября», — сообщил Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, два пролёта автодорожной части Крымского моста были повреждены в результате теракта в октябре. Детали для восстановления моста были выпущены производителями в рекордные сроки. Сегодня, 8 ноября, движение по Крымскому мосту перекрывалось на несколько часов для работы строителей.