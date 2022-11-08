Москва, , 18:08 — REGNUM Законопроект о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса по производству упакованной воды внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» во главе с Александром Дёминым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас субъекты малого и среднего бизнеса — производители упакованной воды лишены возможности быть получателями финансовой поддержки, что препятствует развитию предпринимательской деятельности в данной отрасли, отмечают авторы.

Они предлагают восполнить пробел.

Сейчас, согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, производством упакованных питьевых вод занимаются 3049 субъектов МСП, что составляет 0,0005% от общего количества таких субъектов (5 881 027), приводят данные авторы инициативы.

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