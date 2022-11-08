Мессина, Италия, 8 ноября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Строительство моста с континентальной части Италии на остров Сицилия — один из приоритетов нового правительства страны, заявил 8 ноября министр инфраструктуры Маттео Сальвини.

Георг Боц Сицилия

На встрече с губернаторами Калабрии и Сицилии он анонсировал создание рабочей группы для ускорения реализации этого и смежных проектов (строительства новой железнодорожной инфраструктуры на Сицилии).

Предполагается, что конкурсы по распределению госконтрактов будут проходить по ускоренной процедуре.

Временно замороженный проект строительства моста протяженностью 3,5 километра предполагает, что строить переправу будут шесть лет, общая стоимость работ составит 4,3 млрд евро (с учетом расходов на железнодорожную инфраструктуру), за сутки по мосту смогут проезжать 18 тысяч автомобилей.