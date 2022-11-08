Нижний Новгород, , 18:16 — REGNUM На площади перед Нижегородской ярмаркой в столице Приволжья состоялся флешмоб в поддержку специальной военной операции и добровольного вхождения освобождённых территорий Донбасса в состав России. Об этом сообщили во всероссийском добровольческом движении «Волонтерская рота Боевого Братства».

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Тысяча участников мероприятия выстроились в форме карты России и одновременно зажгли фонарики — в знак единства России.

«Россия ведет специальную военную операцию на своей, исконно русской территории. Всё общество поддерживает армию: волонтеры собирают гуманитарную помощь и сами едут на Донбасс, обычные граждане — каждый на своем рабочем месте, как и в далёком сорок пятом, куют нашу общую победу», — заявил глава регионального отделения волонтерской организации Роман Зыков, комментируя флешмоб.