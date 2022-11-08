Йошкар-Ола, 8 ноября, 2022, 20:42 — ИА Регнум. В Марий Эл прошли командно-штабные учения с органами управления, силами гражданской обороны и силами территориальной подсистемы республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

пресс-служба правительства Марий Эл Пункт временного размещения населения в Марий Эл

Глава региона Юрий Зайцев возле спорткомплекса «Арена Марий Эл» в Йошкар-Оле осмотрел спецтехнику, которая привлекается при проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в случае взрыва неустановленного предмета, тушении пожара, возможном разборе завалом и эвакуации пострадавших.

Также в городе работает подвижной пункт управления правительственной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В Медведевском районе был осмотрен пункт временного размещения жителей в случае ЧС на 150 человек, который организован на базе Куярской средней общеобразовательной школы.

По словам зампреда правительства республики Степана Воронцова, помещения пункта полностью подготовлены, есть четкий план действий для жизнеобеспечения людей. В случае необходимости гражданам будет оказана медицинская и социальная помощь, а также предоставлено горячее питание. При необходимости пункт возможно полностью развернуть за три часа.

Также были проверены укрытия в подвальных помещениях, которые могут использоваться при чрезвычайной ситуации. Было осмотрено убежище в Звенигово.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, в республике действует режим базовой готовности. Он предполагает В том числе усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охраны важных государственных и специальных объектов; объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Для обеспечения мер в рамках режима действует оперативный штаб.

Читайте также: В Марий Эл прошло заседание оперативного штаба по режиму базовой готовности