Курск, , 18:09 — REGNUM Два приграничных района Курской области подверглись обстрелам со стороны ВСУ 8 ноября, сообщил в соцсетях губернатор Роман Старовойт.

Роман Старовойт Kremlin.ru

«Если в кореневском селе Успеновка зафиксирован только один прилет, в Суджанском районе не менее шести прилётов пришлось на село Гуево, еще 22 прилёта на Плёхово», — сообщил Старовойт.

Он уточнил, что жертв, пострадавших и серьёзных разрушений нет. В Плёхово повреждена кровля ангара, пострадали объекты энергоснабжения. В результате часть населённого пункта осталась без электроснабжения.

Это стала вторая атака ВСУ на курское приграничье за день. Как сообщало ИА REGNUM, ранее дрон пытался сбросить взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС.