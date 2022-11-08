Вашингтон, 8 ноября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Правительство США не фиксирует никаких достоверных угроз работе машин для голосования во время промежуточных выборов, сообщает 8 ноября Reuters со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника по кибербезопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

«Мы не видим никакой конкретной или достоверной угрозы, которая могла бы нарушить проведение выборов», — указал чиновник в ходе брифинга для журналистов на условиях анонимности.

При этом он добавил, что власти все же не исключают вероятность каких-либо заминок. Так, ранее правительство штата Нью-Джерси сообщило, что в одном из округов были «проблемы с машинами для голосования».

Напомним, что правительство США уже предупредило о «крайне запутанной угрожающей обстановке» в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Данное заявление сделала директор агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли, указав, что ведомство делает все возможное для необходимой защиты систем голосования и избирательной инфраструктуры.