Лондон, 8 ноября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. На 99-м году жизни умер британский актер Лесли Филлипс. Об этом сообщает издание The Mirror.

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По данным источника, артист скончался в результате продолжительной болезни. Новость о смерти Филлипса подтвердил его агент Джонатан Ллойд.

Напомним, Лесли Филлипс за свою карьеру снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Наибольшую славу актеру принесло участие в «Ларе Крофт: Расхитительница Гробниц», «Венере», «Черчилль идет на войну», а также озвучка распределяющей шляпы в некоторых фильмах о Гарри Поттере.