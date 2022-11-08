Нижний Новгород, , 18:02 — REGNUM Работающим в Нижегородской области предприятиям планируют выделить субсидии до 395 млн рублей на создание технопарков в сфере электронной промышленности. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Деньги обещают предоставить в рамках федеральной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Претендовать на получение субсидии смогут проекты, в соответствии с которыми площадь работающих или строящихся корпусов предприятия должна превышать 10 тысяч квадратных метров.

Победившие на отборочном конкурсе нижегородские компании смогут получить до 300 млн рублей из федерального бюджета и ещё до 95 млн рублей — из областного.

По словам министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова, новые субсидии помогут компенсировать до половины затрат на проектирование, строительство и модернизацию инфраструктуры, а также приобретение нового оборудования для технопарков.