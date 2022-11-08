Самара, 8 ноября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Вопросы информационного суверенитета России, противостояния информационному давлению, разоблачения фейков рассмотрели на форуме Российского военно-исторического общества «История для будущего. Информационный фронт» в Самаре. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

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Глава региона Дмитрий Азаров обратился к участникам мероприятия.

«Заявленная тема для обсуждения актуальна для всей нашей страны, а может быть, для всего прогрессивного человечества — человечества, которое сохраняет приверженность морально-нравственным принципам, духовным основам, традициям своих народов. Конечно, эта тема крайне актуальна и для Самарской области», — приводит пресс-служба его слова.

Азаров напомнил, что в регионе проводят большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. При этом меняющееся время, новые угрозы и вызовы диктуют новые методы, подходы и язык общения, заявил он.

«Мы должны научиться находить доводы и аргументы, доводить их до самых юных граждан страны на понятном им языке, на примерах светлых маяков героических поступков героев прошлого, героев современности», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что 7 ноября в Самаре прошел Парад Памяти в память о военном параде 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве.

«Здесь, в запасной столице, люди чтят героев и готовы выступить единым фронтом против тех угроз, с которыми столкнулось наше государство — военной агрессией, экономической и информационной войной, которая де-факто развёрнута против России», — сообщил он.

Он напомнил, что Россия имеет дело с неприкрытой агрессией, с попыткой насаждения гражданам чуждых принципов.

«И не стоит недооценивать масштаб этой угрозы», — подчеркнул глава Самарской области.

Он также напомнил, что в настоящее время молодежи не просто разобраться где правда, а где ложь.

«Это большая наша забота и ответственность перед страной и перед будущими поколениями. Я уверен, что этот форум создаст мощнейший информационный фронт, объединяющий людей разных поколений, национальностей, вероисповеданий, всех граждан России, — для того, чтобы противостоять всем этим угрозам, чтобы защитить все, что нам дорого и свято», — сообщил Азаров.

Он подчеркнул, что в условиях информационной войны каждый может внести свой вклад в общую Победу.

«Без победы в этой войне не будет будущего у нашей страны. Если мы упустим момент, вырастет поколение «Иванов, не помнящих родства», людей, которые не чувствуют связь с родной землей и ее великой историей, людей, которые не могут любить свою Родину, потому что не знают о ней правды. А без этой истинной любви, без патриотизма не бывает государств, нет предмета для гордости, а мы гордимся нашей великой Родиной», — в заключение сообщил Азаров.