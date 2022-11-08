Минск, , 18:04 — REGNUM В Белоруссии студенты вузов смогут обучиться рабочей специальности. Курсы будут проходить бесплатно в свободное от основной учëбы время, а после их окончания будет выдано свидетельство о полученной квалификации. Об этом сообщил второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодëжи (БРСМ) Александр Прохоров.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Прохорова, сейчас чиновники Минобразования и Минтруда разрабатывают механизм получения студентами вузов рабочих специальностей. Кроме того, в БРСМ пообещали со следующего года еще и гарантированно трудоустраивать таких учащихся в студотряды на белорусских заводах.

Спикер заверил, что получение рабочих специальностей планируется на добровольной основе, за счëт госбюджета и в свободное от основной учебы время.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке экспертов, в Белоруссии сейчас не хватает больше 100 тысяч работников — специалистов и рабочих.