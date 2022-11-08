Белгород, 8 ноября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. К высадке тюльпанов на городские клумбы приступили специалисты Белгорблагоустройства в Белгороде. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает 8 ноября пресс-служба мэрии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Тюльпаны

На улицы высаживают 2 млн новых луковиц. Ещё 1,5 млн саженцев сохранили для повторной высадки с прошлого сезона. Кроме того, весной 2023 года должны зацвести 1,5 млн луковиц, оставленных в почве. Всего выбрано восемь сортов, которые по словам экспертов, хорошо себя зарекомендовали в условиях города и гарантированно дают хорошее цветение.

«Смена оформления после отцветания тюльпанов предполагается в трёх вариантах. Первый — после выкапывания тюльпанов высаживаются летники. Второй вариант — возобновление газонного покрытия. Третий вариант — мы оставляем луковицы в почве и подсаживаем двулетники или посевные цветники», — пояснила главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова.

Тюльпанами украшают более 40 локаций в Белгороде.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 3 мая 2022 года в городе впервые прошёл фестиваль тюльпанов «Река в цвету». К празднику расцвели порядка 2,5 млн этих луковичных.