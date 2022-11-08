Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Судебные приставы Петербурга с начала 2022 года выдворили за пределы России 1932 нелегальных мигранта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Из Петербурга чаще всего возвращают на родину граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Кроме них сроки пребывания в РФ в 2022 году нарушали граждане Нигерии, Кубы, Конго, Алжира, Камеруна и Египта. Их выдворяют из-за нарушения миграционного законодательства России, после чего они не могут въехать на территорию России в течение пяти лет.

Отметим, что судебных приставов Петербурга наделили полномочиями по выдворению иностранцев в начале 2012 года. С того момента сотрудники ведомства депортировали 16,5 тыс. нелегальных мигрантов.