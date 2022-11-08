Донецк, , 18:01 — REGNUM Жителям домов, расположенных в обстреливаемых районах Донецка, выдадут электрические обогреватели. Приборы будут выданы на основании заявок людей, оставшихся без отопления. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе беседы с генеральным директором ГП «Донбасстеплоэнерго».

«Донецк непокорённый» Ярослав Громов © ИА REGNUM

Из-за обстрелов со стороны ВСУ в некоторых районах Донецка возникла сложная ситуация с водой, её подвозом на котельные, в связи с чем у людей нет отопления, пишет «Донецкое агентство новостей». Электрические нагреватели предполагается выдавать людям, проживающими в неотапливаемых помещениях, начиная со следующей недели.

Также прорабатывается вопрос о размещении жильцов домов, которые находятся на линии разграничения, в пунктах временного размещения.