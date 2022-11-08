Доха, , 18:01 — REGNUM Несколько десятков человек провели акцию протеста перед музеем FIFA в Цюрихе, отстаивая права ЛГБТ-сообщества в преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает 8 ноября Reuters.

ЛГБТ AJEL

Митинг прошел на фоне того, как представитель чемпионата мира по футболу в Катаре в интервью немецкой телекомпании ZDF связал гомосексуальность с «нарушениями в мозге» и отметил, что пропаганда ЛГБТ запрещена в консервативной мусульманской стране.

Отметим, что протест в Цюрихе организовала группа All Out, желая «дать понять FIFA и Катару, что мир наблюдает за ними, и что граждане всего мира ожидают действий».

Представители All Out требуют, чтобы международная федерация футбола FIFA заставила Катар декриминализировать однополые отношения и пропаганду ЛГБТ. Протестующие также обвинили FIFA в том, что федерация пока ничего не сделала для того, что обеспечить безопасность представителей ЛГБТ, игроков-геев или местного ЛГБТ-сообщества.

Напомним, что ранее представители европейских футбольных федераций потребовали от международной федерации футбола FIFA привлечь во время международных матчей и на чемпионате мира 2022 года в Катаре внимание к правам геев и женщин, которых, по мнению правозащитных групп, катарские законы дискриминируют.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это харам» — Катар противостоит пропаганде ЛГБТ на ЧМ-2022