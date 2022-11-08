Казань, , 17:57 — REGNUM С 2012 года в Татарии на 69% увеличилось число семей, воспитывающих троих и более детей. Такие данные 8 ноября привела заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Бутаева.

Многодетные семьи Onf.ru

«Наблюдается увеличение количества многодетных семей. За 10 лет их число выросло на 69%. То есть если на 1 января 2012 года у нас было 24,8 тысячи семей с тремя и более детьми, то на 1 ноября 2022 года таких семей в республике уже почти 42 тысячи», — уточнила спикер.

В республике для стимулирования рождаемости предусмотрены различные выплаты. Так, родившим и достойно воспитавших пятерых и более детей матерям присуждается государственная награда «Ана даны — Материнская слава». За нее предусмотрена выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Такой медалью в республике с 2010 года награждены 1505 матерей, сказала Бутаева.

Также в Татарии учреждена медаль «Родительская доблесть». Награждают ею обоих родителей, в семьях которых воспитываются семь и более детей при наличии не менее одного несовершеннолетнего ребенка. За нее выплачивается единовременно 100 тыс. рублей. Получили данную выплату пять семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 2018 года действуют выплаты при рождении ребенка на селе: при рождении первенца до 25 лет — 50 тыс. рублей, на третьего ребенка женщинам в возрасте до 29 лет — 100 тыс. рублей. В целом по республике доля третьих детей выросла на 3,5%, а на селе — на 5%.

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