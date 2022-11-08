Минск, , 17:55 — REGNUM Из меню белорусских ресторанов сети «Макдональдс» пропало блюдо «биг тейсти». Об этом 8 ноября сообщил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

Макдональдс Azurinemoon.tistory.com

Автор канала в качестве эксперимента приехал в «Макдональдс» и попробовал заказать вышеуказанное блюдо. Официант ответил, что его в наличии нет из-за проблем с поставками.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября сеть сообщила о том, что некоторые блюда пропадут из меню на время «в связи с ограничениями в цепочке поставок».