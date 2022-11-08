Минск, 8 ноября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Из меню белорусских ресторанов сети «Макдоналдс» пропало блюдо «биг тейсти». Об этом 8 ноября сообщил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай».

Azurinemoon.tistory.com Макдональдс

Автор канала в качестве эксперимента приехал в «Макдоналдс» и попробовал заказать вышеуказанное блюдо. Официант ответил, что его в наличии нет из-за проблем с поставками.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября сеть сообщила о том, что некоторые блюда пропадут из меню на время «в связи с ограничениями в цепочке поставок».