Москва, 8 ноября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. За октябрь 2022 года стоимость жилья в новостройках в Москве снизилась на 1,5%. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Metr.by Новостройки. Москва

По данным экспертов, предыдущее снижение цен и в Москве, и в области отмечалось в июле 2022 года — тогда снижение составило около 1%. На конец октября 2022 года средняя цена «квадрата» в Москве составила 320,1 тыс. рублей, а в области — 163,5 тыс. рублей.

Отмечается, что подобное явление обусловлено падением спроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве на 85% увеличилось количество объявлений об аренде квартир, большинство из которых потенциально готовы к продаже. По мнению экспертов, такой рост обусловлен частичной мобилизацией, которая была объявлена 21 сентября 2022 года.