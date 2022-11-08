Архангельск, 8 ноября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Архангельская область отправила бойцам СВО наборы с резиновыми сапогами и спальными мешками. Об этом сообщает региональное правительство.

dvinanews.ru Набор для архангельских бойцов СВО

«Спальный мешок, нательное белье, пять пар термоносков, термоковрик и резиновые сапоги упакованы в прочный влагозащитный мешок, главная функция которого — компактно и с защитой от загрязнения и промокания транспортировать вещи до места назначения. При этом мешок имеет прочные лямки, чтобы вещи можно было удобно и быстро уложить и перенести при смене дислокации», — уточнили в ведомстве.

Выбор резиновых сапог, по словам спасателей, участвующих в комплектовании наборов, был не случайным: берцы плохо выдерживают болотистую местность.

«Сапоги предназначены для температуры до минус 10 градусов. Сохранение тепла обеспечивает внутренний вкладыш, который состоит из нетканого материала», — отметили в правительстве.

Кроме того, сохранить ноги в тепле помогают термоноски, в составе которых используются шерсть и специализированные нити — для обеспечения гигроскопичности и комфортной посадки. В комплект входит пять пар. В набор также включены перчатки с двойным слоем материала, что практично при использовании в минусовые температуры.

Комплект нательного белья — в дополнение к основным, предлагаемым военнослужащим при поступлении на службу, состоит из штанов и футболки с длинным рукавом. При пошиве используется натуральная хлопковая ткань с небольшим добавлением синтетики для комфортного ношения.

Еще один элемент комплекта — термоковрик толщиной 8 мм.

«На сегодняшний день — а мы отправили груз уже по всем частям — ни одного комплекта, по словам командования частей, ребята не оставили, всё взяли с собой на территорию проведения спецоперации. Надеемся, что та помощь, которую мы направили, и те посылки, которые мы доставили от неравнодушных северян своим землякам, ребятам пригодятся», — рассказал глава губернаторского центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми обещали снабдить мобилизованных бронежилетами.