Москва,
8 ноября 2022, 18:56 — REGNUM В Манеже (Москва) проходит уникальная выставка, посвящённая исследованию исторического пути народа территорий б. УССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общий вид экспозиции
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка охватывает огромный исторический период. Это многовековое повествование от создания Древнерусского государства до наших дней. Пространство экспозиции поделено на 10 секторов, в каждом из которых освещается та или иная историческая эпоха. Киевская Русь, борьба с Речью Посполитой, Российская империя и борьба с Османской империей, смутные годы революции и общий подвиг советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.
После распада СССР
Василий Иванов © ИА REGNUM
Истоки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Путешествие в историю
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости выставки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители осматривают выставочные залы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Екатерининская эпоха
Василий Иванов © ИА REGNUM
В годы Великой Отечественной войны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Советский Донбасс в годы войны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Память о войне
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фотоэкспозиция
Василий Иванов © ИА REGNUM
1941 год
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новейшие страницы истории носят трагический характер. В них описываются события 2014 г. и последующее развитие катастрофы.
За нерушимую дружбу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Советское братство
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спуск флага СССР
Василий Иванов © ИА REGNUM
Залы новейшей истории
Василий Иванов © ИА REGNUM
Постсоветский период
Василий Иванов © ИА REGNUM
Предвидение
Василий Иванов © ИА REGNUM
Об альтернативной истории
Василий Иванов © ИА REGNUM
Декабрь 2013
Василий Иванов © ИА REGNUM
Луганская область 2014
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сама экспозиция также начинается с видов разрушенного Мариуполя, снятых в 2022 году.
Донбасс
Василий Иванов © ИА REGNUM
О детях Донбасса
Василий Иванов © ИА REGNUM
На выставке
Василий Иванов © ИА REGNUM
История Ольги Климовой
Василий Иванов © ИА REGNUM
И наступил мир
Василий Иванов © ИА REGNUM
Зал героев
Василий Иванов © ИА REGNUM
Финальным из экспозиционных секторов является зал Славы, посвящённый героям СВО ВС России.
Выставка проходит в Московском Манеже
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ранее, в День народного единства, выставку посетил президент России Владимир Путин. Выставка продлится до 24 ноября.