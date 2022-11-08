8 ноября 2022 | Время чтения 1 мин

Москва, , 18:56 — REGNUM В Манеже (Москва) проходит уникальная выставка, посвящённая исследованию исторического пути народа территорий б. УССР, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общий вид экспозиции Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка охватывает огромный исторический период. Это многовековое повествование от создания Древнерусского государства до наших дней. Пространство экспозиции поделено на 10 секторов, в каждом из которых освещается та или иная историческая эпоха. Киевская Русь, борьба с Речью Посполитой, Российская империя и борьба с Османской империей, смутные годы революции и общий подвиг советского народа в борьбе с фашистскими захватчиками.

После распада СССР Василий Иванов © ИА REGNUM

Истоки Василий Иванов © ИА REGNUM

Путешествие в историю Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости выставки Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители осматривают выставочные залы Василий Иванов © ИА REGNUM

Екатерининская эпоха Василий Иванов © ИА REGNUM

В годы Великой Отечественной войны Василий Иванов © ИА REGNUM

Советский Донбасс в годы войны Василий Иванов © ИА REGNUM

Память о войне Василий Иванов © ИА REGNUM

Фотоэкспозиция Василий Иванов © ИА REGNUM 1941 год Василий Иванов © ИА REGNUM

Новейшие страницы истории носят трагический характер. В них описываются события 2014 г. и последующее развитие катастрофы.

За нерушимую дружбу Василий Иванов © ИА REGNUM

Советское братство Василий Иванов © ИА REGNUM

Спуск флага СССР Василий Иванов © ИА REGNUM

Залы новейшей истории Василий Иванов © ИА REGNUM

Постсоветский период Василий Иванов © ИА REGNUM

Предвидение Василий Иванов © ИА REGNUM

Об альтернативной истории Василий Иванов © ИА REGNUM

Декабрь 2013 Василий Иванов © ИА REGNUM Луганская область 2014 Василий Иванов © ИА REGNUM

Сама экспозиция также начинается с видов разрушенного Мариуполя, снятых в 2022 году.

Донбасс Василий Иванов © ИА REGNUM

О детях Донбасса Василий Иванов © ИА REGNUM

На выставке Василий Иванов © ИА REGNUM

История Ольги Климовой Василий Иванов © ИА REGNUM

И наступил мир Василий Иванов © ИА REGNUM

Зал героев Василий Иванов © ИА REGNUM

Финальным из экспозиционных секторов является зал Славы, посвящённый героям СВО ВС России.

Выставка проходит в Московском Манеже Василий Иванов © ИА REGNUM

Ранее, в День народного единства, выставку посетил президент России Владимир Путин. Выставка продлится до 24 ноября.