Москва, 8 ноября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Московский формат из инструмента афганской политики России начинает трансформироваться в ресурс политического взаимодействия со странами Туркестанского региона. Об этом написал руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Туркестан

В пользу этой версии, по его словам, говорит заявление спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова о возможном создании нового консультативного и координационного органа — совещания специальных представителей по афганской проблеме России плюс страны Туркестана.

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«Очевидно, что ничего по-настоящему нового и содержательного в таком совете именно по Афганистану родиться вряд ли может. Но вот как способ попытаться более тесно привязать к России центрально-азиатских партнёров через афганскую проблематику — такой консультативный совет вполне может сгодиться», — считает политолог.

По его мнению, от переориентации Московского формата на усиление туркестанской стратегии Кремля за счёт использования околоафганской риторики в интересах сплочения стран региона вокруг России может быть больше пользы, чем от его использования в чисто афганском направлении.

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Серенко отметил, что нет никаких гарантий успешной реализации затеи со смещением приоритетов Московского формата, но «попытаться всё же имеет смысл».

«К сожалению для Москвы, в последние полгода имидж России в республиках Средней Азии существенно изменился, и отнюдь не в лучшую сторону. Вряд ли можно будет изменить эту ситуацию, перебросив Замира Кабулова с его Московским форматом с афганского на центрально-азиатский «фронт», — резюмировал эксперт.

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