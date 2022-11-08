Челябинск, 8 ноября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Челябинской области идёт сбор предложений от населения по развитию озера Тургояк. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Центре проектного развития территорий и туризма.

Zkot Озеро Тургояк

Сейчас Московский центр урбанистики работает над созданием мастер-плана туристской территории «Озеро Тургояк». Речь идёт о самом водоёме, его берегах и острове Веры. В министерстве надеются сохранить жемчужину Южного Урала для будущих поколений. Для этого они собираются снизить на озеро антропогенную нагрузку, преобразовать «дикий» пляжный отдых в цивилизованный, разработать систему экотроп и т.д.

Работу планируется закончить в 2023 году. От жителей региона в связи с этим ожидают предложений по обустройству туристической инфраструктуры водоёма и окрестностей.

Отметим, озеро Тургояк является памятником природы Челябинской области. За чистоту воды его называют младшим братом Байкала. По предварительным оценкам, только за в 2022 году здесь отдохнули уже более 115 тыс. туристов.

При этом многолетнее хаотичное развитие территории привело к ряду проблем. Среди них высокая антропогенная нагрузка, несоответствию категорий земель их использованию, нехватка инфраструктуры и т.д. По данным экологов, сохранить Тургояк без охраны его водосборного бассейна невозможно.