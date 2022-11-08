Берислав, Херсонская область, , 17:47 — REGNUM Член террористической ячейки СБУ совершил суицид при попытке скрыться от представителей силовых структур города Берислава (Херсонская область), сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что силовики Берислава обнаружили «члена террористической ячейки СБУ». Диверсант совершил суицид «при попытке скрыться о силовиков».

Также указано, что его вычислили, опираясь на сведения, полученные от диверсантов, которые были задержаны в Херсоне ранее.

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