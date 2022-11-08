Берислав, Херсонская область, 8 ноября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Член террористической ячейки СБУ совершил суицид при попытке скрыться от представителей силовых структур города Берислава (Херсонская область), сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Отмечается, что силовики Берислава обнаружили «члена террористической ячейки СБУ». Диверсант совершил суицид «при попытке скрыться от силовиков».

Также указано, что его вычислили, опираясь на сведения, полученные от диверсантов, которые были задержаны в Херсоне ранее.