Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Из Ростова-на-Дону в Луганскую Народную Республику запустят новый автобусный рейс. Об этом 8 ноября сообщает объединение автовокзалов Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

Первый рейс сообщением Ростов-на-Дону — Старобельск отправится 11 ноября. Время в пути составит около восьми часов. По пути будут сделаны остановки в населённых пунктах Краснодон, Луганск и Счастье.

Курсировать автобусы будут через день.